Магнитные бури 10 мая: возможны головные боли и бессоница

В пятницу, 10 мая, солнечная активность возрастет, ожидается мощная магнитная буря, способная повлиять на самочувствие людей.
Такой прогноз солнечной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Воздействие магнитных бурь
Магнитная буря характеризуется как колебания магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра большой скорости и соответствующей ударной волной. Это природное явление, которое может оказать негативное влияние как на технологические системы, так и на физическое и эмоциональное самочувствие людей.
В течение таких периодов возможны изменения в настроении, чувство раздражительности, апатии, тревожности и усталости. Кроме того, могут наблюдаться и физические симптомы, указывающие на ухудшение здоровья, в частности:
- рост артериального давления;
- появление тошноты, отеков;
- острые головные боли, ощущение головокружения, дрожь в мышцах;
- бессонница;
- раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы магнитные бури не испортили ваше самочувствие, соблюдайте здоровый образ жизни в период высокой солнечной активности.
Облегчить неприятные симптомы помогут следующие правила:
- Постарайтесь исключить из жизни источники стресса, не участвуйте в конфликтах.
- Ешьте меньше жареной, острой, мучной и жирной пищи. Вместо этого увеличьте количество зелени, овощей, рыбы и орехов в рационе.
- Пейте больше воды – не менее 1,5 литра в день.
- Больше ходите пешком вместо поездок на транспорте. Занимайтесь гимнастикой, произведите зарядку.
- Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков, курите меньше сигарет.
- Принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время. За 2 часа до сна не смотрите в экран телевизора, компьютера, телефона.