Магнитные бури 10 июня: за самочувствие можно не волноваться?

Что подготовила нам космическая погода на пятницу, 10 июня 2022 года? Будет ли сегодня магнитная буря?

Как сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня существенных магнитных бурь не ожидается – возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

Ранее ученые прогнозировали первую магнитную бурю июня 2022 года на 10-12 числа, правда, отмечали, что она не будет слишком интенсивной.

Напомним, магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, особенно метеозависимых и имеющих хронические заболевания. Особенно внимательными к своему здоровью в эти дни следует быть тем, кто страдает от гипертонии и болезней сердца и сосудов, а также беременным женщинам и пожилым людям.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, слабость, бессонница, может повыситься артериальное давление и обостриться хронические заболевания.

Между тем, у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут и вовсе незаметно.

Чтобы уберечь себя от негативного воздействия геомагнитного поля Земли, необходимо полноценно отдыхать и спать ночью, правильно питаться, чаще ходить пешком и избегать стрессовых ситуаций.