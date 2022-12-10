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Магнитные бури 10 декабря: какой будет эта суббота?

Магнитные бури 10 декабря: какой будет эта суббота?

Сегодня, в субботу, 10 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь специалисты не прогнозируют. Солнечная активность в течение последних суток была на невысоком уровне и не может оказать существенного влияния на Землю.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды, однако полноценной магнитной бурей это назвать нельзя.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, наиболее сильные возмущение геомагнитного поля ожидаются к середине и концу декабря. При этом перед самым Новым годом ситуация стабилизируется, а бури стихнут. В то же время мощных бурь, как в ноябре, в этом месяце ожидать не стоит.

Магнитную бурю средней интенсивности прогнозируют на 15-17 декабря.

Магнитными бурями являются возмущения геомагнитного поля, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Они образуются, когда в окрестности нашей планеты врезаются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.

В эти дни пожилые, метеозависимые люди, а также беременные женщины могут ощущать боли в области головы, сердца, суставов и спины, недомогание, раздражительность, депрессию и быструю утомляемость. Также влиянию геомагнитного поля могут быть подвержены люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Во время магнитных бурь важно воздерживаться от физических нагрузок, а также ограничить употребление вредной пищи, кофе и алкоголя. Также важно полноценно отдыхать и высыпаться.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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