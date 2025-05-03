По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в субботу, 3 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитная буря — это временное изменение магнитного поля Земли, вызванное усилением солнечного ветра или вспышками на Солнце. Она нарушает привычное состояние магнитного поля, что может привести к скачкам артериального давления, головным болям, усталости и проблемам со сном.

Сила магнитных бурь измеряется по планетарному К-индексу: значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не заметны для большинства людей, а вот бури с индексом 5 и выше могут повлиять как на технику, так и на здоровье.

Особое внимание своему здоровью стоит уделить людям с хроническим заболеваниями из-за риска обострений. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

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