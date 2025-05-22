Специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что К-индекс останется на уровне 3, что соответствует минимальным колебаниям магнитного поля, неспособным влиять на самочувствие людей.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

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Стоит помнить, что прогнозы магнитной активности всегда предварительные. Солнечная активность может меняться очень быстро, поэтому данные обновляются даже в течение суток.

Как уменьшить влияние магнитных бурь