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Магнитная буря: как пережить «штормовую» пятницу?

Магнитная буря: как пережить «штормовую» пятницу?

Сегодня, в пятницу, 20 мая 2022 года, специалисты прогнозируют магнитную бурю и, по некоторым данным будет она довольно интенсивной. Как пережить этот непростой в плане геомагнитной активности день?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

С тем, что сегодняшняя магнитная буря будет сильной, согласны и специалисты Space Weather. Между тем, другие эксперты полагают, что геомагнитные колебания 20 и 21 мая будут незначительными.

Но в любом случае метеозависимые и страдающие хроническими заболеваниями люди могут в полной мере ощутить на себе влияние космического «шторма».

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье, врачи советуют:

  • заранее проверить, есть ли все лекарства в домашней аптечке и запастись в первую очередь лекарствами от хронических болезней, которые могут срочно понадобиться;
  • соблюдать правила здорового образа жизни: много ходить пешком, гулять на свежем воздухе, правильно питаться, полноценно отдыхать, спать не менее 8 часов в сутки;
  • соблюдать питьевой режим: пить негазированную воду, травяной чай, минимизировать употребление кофе и алкоголя;
  • в дни магнитных бурь избегать длительных поездок и физических перегрузок, а также стрессовых ситуаций.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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