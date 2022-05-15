Магнитная буря: как пережить «штормовое» воскресенье 15 мая?

Сегодня, в воскресенье, 15 мая 2022 года, специалисты прогнозируют неспокойную геомагнитную обстановку.
По информации специалиста Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Напомним, что геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. У них могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.
Чтобы благополучно пережить опасные для здоровья дни, необходимо:
- заранее запастись необходимыми медикаментами;
- больше бывать на свежем воздухе, ходить пешком;
- правильно и полноценно питаться, пить негазированную воду, травяной чай, а употребление кофе и алкоголя свести к минимуму;
- спать не менее 8 часов в сутки;
- избегать физических перегрузок и стрессовых ситуаций.