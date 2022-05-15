Магнитная буря: как пережить «штормовое» воскресенье 15 мая?

Прогноз космической погоды: будет ли магнитная буря 14 мая «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной «космический» прогноз, ведь магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто страдает от хронических заболеваний. ПОДРОБНЕЕ

Пятница 13-е: ждать ли в этот день магнитные бури? «Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с прогнозом космической погоды, чтобы метеозависимые люди могли заблаговременно подготовить свой организм к возможному стрессу, а в нынешнее непростое врем это особенно актуально. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз космической погоды: 12 мая обещают геомагнитную активность Сегодня, 12 мая 2022 года, «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной прогноз космической погоды. Ведь знать, когда нас ждут магнитные бури, очень важно, особенно в нынешнее непростое время. ПОДРОБНЕЕ