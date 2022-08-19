Магнитная буря 19 августа: как пережить самый мощный шторм месяца?

16 августа Землю накрыла самая мощная магнитная буря последнего летнего месяца 2022 года. Она продлится еще несколько дней. И, несмотря на то, что такие длительные бури бывают крайне редко, геомагнитный шторм надо пережить. Как это сделать правильно?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 19 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

Считается, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. В этот период может вырасти число инфарктов и инсультов, и поэтому врачи советуют быть внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Помимо обладателей хронических болезней, самое большое влияние магнитных бурь испытывают на себе люди преклонного возраста и беременные женщины (особенно подверженные повышению артериального давления).

В такие дни могут наблюдаться:

сильная головная боль;

головокружение;

тошнота, иногда вплоть до рвоты;

общая слабость, апатия;

проблемы со сном;

повышенное артериальное давление;

боли в мышцах и суставах.

Как избежать негативного влияния магнитной бури на организм:

соблюдать режим сна и отдыха;

есть полезную пищу;

не употреблять алкоголь;

не сидеть до утра в гаджетах;

чаще бывать на свежем воздухе, гулять пешком;

не забывать о приеме нужных лекарств;

и об умеренной физической нагрузке забывать тоже не стоит (например, делать утреннюю зарядку);

а вот физических перегрузок и стрессов желательно избегать.