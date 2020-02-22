Магічні дати і 14 лютого: в Одеській області у лютому зафіксували весільний бум

Насичений місяць «лютий» видався у працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у цьому році.

Про це повідомляє пресслужба Південного міжрегіоного управління Міністерства юстиції у м. Одеса.

– Такої кількості магічних та символічних дат для одружень ще не було, – кажуть спеціалісти.

Мабуть, це пов’язано саме з цифрою 2, яка символізує пару. Адже, на думку астрологів та нумерологів – двійка є символом рівноваги, парним числом. А для створення сім’ї необхідно 2 людини, які представляють собою одне ціле.

Так, протягом лютого, у всіх закоханих та бажаючих офіційно зареєструвати свої стосунки, на вибір виявилось декілька цікавих дат:

02.02.2020 – зареєстровано 57 шлюбів ( Одеська область – 52 , Миколаївська область – 3, Херсонська область – 2);

– зареєстровано 57 шлюбів ( , Миколаївська область – 3, Херсонська область – 2); 14.02.2020 – зареєстровано 220 шлюбів ( Одеська область – 105 , Миколаївська область – 71, Херсонська область – 44), нагадаємо, що у цей день за ініціативи Міністерства юстиції по всій країні проходила акція «Кохання поза часом 2020» і деякі відділи працювали до опівночі;

– зареєстровано 220 шлюбів ( , Миколаївська область – 71, Херсонська область – 44), нагадаємо, що у цей день за ініціативи Міністерства юстиції по всій країні проходила акція «Кохання поза часом 2020» і деякі відділи працювали до опівночі; 20.02.2020 – зареєстровано 200 шлюбів (Одеська область – 118, Миколаївська область – 58, Херсонська область – 24).

Якщо Ви не встигли зареєструвати свої стосунки у магічну дату, у Вас є чудова нагода скористатись послугою «Шлюб за добу» і вже сьогодні, 22.02.2020 одружитися з коханою людиною.

Фото: 24 Канал

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