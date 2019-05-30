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Ловить мидий и креветок запретят на всё лето. Даже любителям

Ловить мидий и креветок запретят на всё лето. Даже любителям

Одесситы останутся без любимых “рачек”. Точнее, без законно выловленных. Запрет на промышленный лов креветок будет действовать 2 месяца, а вот запрет на любительский и спортивный лов креветок и мидий будет действовать до конца августа. Браконьеров рыбоохранный патруль обещает штрафовать.

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, с 1 июня по 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами вводится запрет на специализированный промысел креветки.

Кроме того, приказом Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства спортивный и любительский лов креветок запрещается с 1 июня по 31 августа, а мидий – по 30 августа.

Браконьеров будут штрафовать: из расчета за один экземпляр незаконно выловленной креветки – 1,19 грн., мидии – 1,7 грн.

Напомним, что с 1 мая по 15 июня также продолжает действовать запрет на лов бычков в северо-западной части Черного моря и причерноморских лиманах.

 

Фото topnews.odessa.ua

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