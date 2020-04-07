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Новости Одессы и Одесской области

Лоукостер RyanAir сможет совершать 28 еженедельных рейсов между Италией и Украиной

Лоукостер RyanAir сможет совершать 28 еженедельных рейсов между Италией и Украиной

Итальянское управление гражданской авиации дало правокомпании на такие рейсы.Однако это разрешение временное и будет действовать до 13 июля 2020 года.

Об этом сообщает издание «TheVillage».

По их информации, лоукостерRyanAir сможет совершать до 28 перелетов между городами Украины и Италии. И хотя перелеты запретили по всей Европе, итальянское управление гражданской авиации дало разрешение на такие перелеты до 13 июля.

Рейсы будут в такие города: Бергамо, Рим, Катания – Киев; Рим, Бергамо, Болонья – Одесса; Бергамо, Болонья – Львов; Бергамо – Харьков.

Однако никаких заявлений от компании ещё нет, поэтому будет ли воздушное сообщение между Италией и Украиной ещё под вопросом.

Фото: Корреспондент.net

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Артем Виноградов
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