Літаком з Одеси за пів ціни: до Дня Незалежності українська авіакомпанія оголосила акцію

Українська авіакомпанія МАУ оголосила розпродаж квитків у п’ятьох містах, серед яких є і Одеса.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Серед представлених міст: Київ, Львів, Одеса, Чернівці та Івано-Франківськ.

Придбавши квиток до 1 вересня, є нагода зекономити до 50% від тарифу. До кінця літа триватимуть знижки на рейси до Європи, Північної Америки, Азії та Африки з нагоди Дня Незалежності.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що українська авіакомпанія «Мотор Січ» зменшить кількість рейсів між Одесою та Києвом.

Фото: TravelQ