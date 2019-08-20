Літаком з Одеси за пів ціни: до Дня Незалежності українська авіакомпанія оголосила акцію

Українська авіакомпанія МАУ оголосила розпродаж квитків у п’ятьох містах, серед яких є і Одеса.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Серед представлених міст: Київ, Львів, Одеса, Чернівці та Івано-Франківськ.
Придбавши квиток до 1 вересня, є нагода зекономити до 50% від тарифу. До кінця літа триватимуть знижки на рейси до Європи, Північної Америки, Азії та Африки з нагоди Дня Незалежності.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що українська авіакомпанія «Мотор Січ» зменшить кількість рейсів між Одесою та Києвом.
Фото: TravelQ
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