Ликбез для будущих абитуриентов: что нужно знать при подаче документов в вуз

Пока наши выпускники продолжают проходить тесты ВНО, в Министерстве образования обобщили ответы на частые вопросы будущих абитуриентов о вступительной кампании-2019. Что нужно знать при подаче документов в украинские заведения высшего образования (ЗВО), какие ждут экзамены и как поступить на бюджет?

Сколько заявлений на поступление можно подавать и какие нужны сертификаты?

При поступлении на первый курс для получения степени бакалавра (степени магистра — для медика, ветеринара или фармацевта) каждый абитуриент в этом году может подать не больше 7 заявлений на бюджетные мест и не более 4 направлений. При поступлении на контракт количество заявлений и выбор направлений не ограничиваются.

Узнать, какие необходимы сертификаты ВНО, будут ли творческие зачеты или конкурсы, можно в условиях приема конкретного вуза. В этом году поступать можно с сертификатами ВНО 2019, 2018 и 2017 годов, но по иностранным языкам только 2019 и 2018-го.

Какие сроки вступительной кампании-2019?

Для тех, кто поступает на первый курс дневной формы обучения (бюджетники):

с 1 июля — регистрация электронных кабинетов и загрузка документов на сайт ez.osvitavsim.org.ua;

до 9 июля — в некоторых вузах доконкурсные процедуры (в т.ч. медицинские осмотры);

с 10 июля — прием заявлений и документов (кроме учебных заведений военного профиля). Заканчивается прием 16 июля в 18.00 — для тех, кто поступает на основе собеседования или вступительных экзаменов; 22 июля в 18.00 — для тех, кто поступает на основе сертификатов ВНО или творческих конкурсов;

с 1 по 10 июля (по 12 июля для специальности «Музыкальное искусство») — творческие конкурсы.

с 17 по 19 июля — собеседования;

с 17 до 22 июля — вступительные экзамены.

Сроки вступительной кампании для тех, кто поступает на контрактную форму обучения, определяются отдельно в каждом учебном заведении. Прием документов должен начаться не ранее 10 июля. Зачисление — не позднее 15 дней после завершения подачи документов.

О поступлении «на бюджет»

Количество бюджетных мест по каждой специальности устанавливает Кабмин. Данные будут обнародованы через раздел «Поступление» на сайте vstup.edbo.gov.ua. Информация по числу бюджетных мест в конкретном ЗВО будет опубликована на его официальном сайте.

Проходной балл на обучение за счет бюджета по каждой специальности будет определен только по результатам конкурса. До поступления будущие абитуриенты могут оценить свои шансы, только сравнив свои результаты с проходными баллами прошлых лет.

Каждое ЗВО может установить минимальный проходной балл по разным специальностям. При этом на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия» в 2019 году для всех установлен минимальный балл — 150 по второму и третьему конкурсным предметам. На специальности «Право», «Публичное управление», «Международные отношения», «Фармация» — минимальный общий балл 130.

Свое место в конкурсе можно будет посмотреть в рейтинговом списке, когда его опубликует приемная комиссия, или на сайте vstup.edbo.gov.ua.

Когда узнавать результаты?

Списки тех, кто прошел по конкурсу на бюджетные места будут опубликованы:

до 20 июля — для поступавших по собеседованию и по квоте для проживающих на временно оккупированной территории;

до 26 июля — для остальных поступавших.

Условия приёма, а также категории льготников, квоты и особые условия зачисления в вузы в 2019 году утверждены приказом министерства образования и науки, который можно найти на сайте mon.gov.ua. С 24 июня для поступающих начнет работать министерская «горячая линия».

Фото пресс-службы ОНУ им. Мечникова