Lexus і BMW: в Одесі затримали банду викрадачів елітних автівок (відео)

Двоє зловмисників були затримані під час викрадення у центрі міста автомобіля «LexusGX 470».

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Восени минулого року вони разом зі ще одним спільником так само незаконно заволоділи автомобілем «BMW Х5». Транспортний засіб правоохоронці знайшли та вилучили.

Наразі усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст. 289 ККУ. За місцями їх проживання слідчі та оперативники ГУНП в Одеській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, провели обшуки, в ході яких вилучили велику кількість автомобільних номерних знаків, мобільні телефони та стартові пакети мобільних операторів, чорнові записи та інші речові докази причетності до правопорушення.

Досудове слідство в рамках кримінального провадження триває. Відповідно до санкції статті за незаконне заволодіння транспортними засобами підозрюваним загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Фото: Максимум

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.