Лето началось с магнитной бури: прогноз на 2 июня

Согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

Так что метеозависимым людям и обладателям хронических заболеваний стоит это учесть и не подвергать свой организм повышенным как физическим, так и эмоциональным нагрузкам и держать под рукой нужные медикаменты.

Магнитные бури: прогноз на июнь 2024

Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут и вовсе незаметно.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, усталость, бессонница, проблемы с сердечно-сосудистой системой, ухудшение настроения и даже агрессия.

По предварительным прогнозам, магнитные бури ожидаются с 2 по 4, 10 и с 28 по 30 июня:

с 2 по 4 июня, 10 июня – слабые магнитные бури;

15 и 22 июня – магнитные бури средней интенсивности;

23 июня – сильная магнитная буря;

с 28 по 30 июня – слабая магнитная буря.

Но стоит напомнить, что Солнце непостоянно и пик его активности может меняться.

Как пережить магнитную бурю: советы медиков

Чтобы защитить свое здоровье во время магнитных бурь врачи как правило советуют: