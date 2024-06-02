Лето началось с магнитной бури: прогноз на 2 июня

Из-за мощной вспышки на Солнце, которая случилась на днях, лето 2024 года выдалось неспокойным в геомагнитном плане: июнь начался с достаточно сильной магнитной бури, которая продлится и сегодня, в воскресенье, 2 июня.
Согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.
Так что метеозависимым людям и обладателям хронических заболеваний стоит это учесть и не подвергать свой организм повышенным как физическим, так и эмоциональным нагрузкам и держать под рукой нужные медикаменты.
Магнитные бури: прогноз на июнь 2024
Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье.
Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут и вовсе незаметно.
Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, усталость, бессонница, проблемы с сердечно-сосудистой системой, ухудшение настроения и даже агрессия.
По предварительным прогнозам, магнитные бури ожидаются с 2 по 4, 10 и с 28 по 30 июня:
- с 2 по 4 июня, 10 июня – слабые магнитные бури;
- 15 и 22 июня – магнитные бури средней интенсивности;
- 23 июня – сильная магнитная буря;
- с 28 по 30 июня – слабая магнитная буря.
Но стоит напомнить, что Солнце непостоянно и пик его активности может меняться.
Как пережить магнитную бурю: советы медиков
Чтобы защитить свое здоровье во время магнитных бурь врачи как правило советуют:
- соблюдать нормальный график дня;
- вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов);
- полноценно и регулярно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов;
- пить достаточно воды;
- не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей;
- чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение;
- снизить физические и психоэмоциональные нагрузки;
- при необходимости обращаться за помощью к медикам.