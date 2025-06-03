Одесский Греческий парк, скульптура "Время"

Прогноз погоды в Одессе на 4 июня

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По Одессе в среду переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 17-18°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 4 июня

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Вы также можете узнать: Куда пойти с ребенком в Одессе: подборка интересных и бесплатных событий 3-5 июня.

Фото Марии Котовой

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