Обратите внимание на мероприятия, которые будут проходить в детских библиотеках возле вашего дома. Там каждый день можно встретить новых и заняться чем-то полезным. Напоминаем, что подростков ждут в America House Odesa на встречах англоязычных разговорных клубов, которые проводят волонтеры — носители языка.

Взрослой аудитории предлагают сходить на творческую встречу с художницей, лекцию в Джазовой академии и концерты в консерватории. И не забудьте о кино. Оно тоже будет на этой неделе — ретро показ на Одесской киностудии.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Дни итальянской культуры. Импреза Bel Paese: литература, музыка, балет, мода

Где: Европейская, 67, Арт-пространство

Когда: 3 июня, 14:00



Что: Встреча с художницей Татьяной Партиной

Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1

Когда: 3 июня, 16:00



Что: Читательский фестиваль «Читай, юность»

Где: Королева, 46, Б-ка для юношества

Когда: 4 – 7 июня, 11:00 – 16:00

Что: Просмотр фильма «Смехонические приключения Тарапуньки и Штепселя»

Где: Французский бульвар, Одесская киностудия

Когда: 4 июня, 15:00

Что: Джазовая академия «Джазовые вокальные ансамбли XX и XXI веков»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 4 июня, 17:00

Что: American English Club

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 4 июня, 17:00

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Что: Встреча с писателем Тарасом Федюком

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 5 июня, 16:00

Что: Концерт студентов оперной кафедры

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 5 июня, 17:00



Что: Live conversation clubs

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 5 июня, 18:30

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