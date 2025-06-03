Обратите внимание на мероприятия, которые будут проходить в детских библиотеках возле вашего дома. Там каждый день можно встретить новых и заняться чем-то полезным. Напоминаем, что подростков ждут в America House Odesa на встречах англоязычных разговорных клубов, которые проводят волонтеры — носители языка.
Взрослой аудитории предлагают сходить на творческую встречу с художницей, лекцию в Джазовой академии и концерты в консерватории. И не забудьте о кино. Оно тоже будет на этой неделе — ретро показ на Одесской киностудии.
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Дни итальянской культуры. Импреза Bel Paese: литература, музыка, балет, мода
Где: Европейская, 67, Арт-пространство
Когда: 3 июня, 14:00
Что: Встреча с художницей Татьяной Партиной
Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1
Когда: 3 июня, 16:00
Что: Читательский фестиваль «Читай, юность»
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 4 – 7 июня, 11:00 – 16:00
Что: Просмотр фильма «Смехонические приключения Тарапуньки и Штепселя»
Где: Французский бульвар, Одесская киностудия
Когда: 4 июня, 15:00
Что: Джазовая академия «Джазовые вокальные ансамбли XX и XXI веков»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 июня, 17:00
Что: American English Club
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 4 июня, 17:00
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Что: Встреча с писателем Тарасом Федюком
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 июня, 16:00
Что: Концерт студентов оперной кафедры
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 5 июня, 17:00
Что: Live conversation clubs
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 5 июня, 18:30
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