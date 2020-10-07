Лечение одного «коронавирусника» обходится в 45 тысяч, – глава Минздрава

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что на лечение тяжелобольных пациентов с коронавирусом в больницах тратят от 45 тысяч гривень.

Об этом министр заявил на брифинге сегодня, 7 ноября.

«Если рассчитывать на одного пациента с тяжелой формой болезни, то сумма начинается от 45 тысяч гривень», – сказал Степанов.

Чиновник отметил, что в тариф входят 300% зарплаты медикам, лекарства и расходные медицинские материалы, которые закупаются за счет бюджета.

Также Степанов анонсировал публикацию на сайте Минздрава списка препаратов, которые используют по протоколу при лечении COVID-19.

Фото иллюстрационное

Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что в одесских больницах нет дефицита коек для размещения больных коронавирусом.

Между тем, волонтер Екатерина Ножевникова сообщила, что в одесских больницах из-за нехватки мест прекратили прием больных коронавирусом.