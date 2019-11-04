Ламати – не саджати: в Одесі вандали зламали 15 саджанців нещодавно посаджених дерев

Свідків правопорушення просять звертатися до поліції.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
У ніч на 4 листопада невідомі зламали 15 молодих саджанців.
Ці дерева були висаджені одеситами в парку імені Т.Г. Шевченка в рамках суботника, який проходив 19 жовтня поточного року.
Зелені насадження і об’єкти благоустрою Одеси регулярно піддаються нападам з боку вандалів. Невідомі ламають лавки, урни, декоративні рослини, б’ють скло побутових приміщень і т. ін.
Якщо ви стали свідком правопорушення, спрямованого на псування міського майна, не будьте байдужими і негайно телефонуйте в поліцію (102).
Фото: пресслужба ОМР