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Лагерь «Виктория» готовится снова принять детей на отдых: уже есть достаточно желающих

Лагерь «Виктория» готовится снова принять детей на отдых: уже есть достаточно желающих

Директор городского департамента образования Елена Буйневич сообщила, что в настоящее время в комплексе идут ремонтные и подготовительные работы.

Планируется, что с 8 по 28 августа в «Виктории» смогут отдохнуть около сотни одаренных детей и детей льготного контингента.

«В департамент уже поступило достаточное количество заявок от родителей на оздоровление детей в этом комплексе», — отметила чиновница.

При этом Елена Буйневич добавила, что лагерь начнет принимать детей только после того, как пройдет необходимую проверку и получит разрешения от служб государственного контроля.

Также директор департамента сообщила, что перед началом работы всех летних лагерей, в том числе пришкольных, будет проведена проверка их пожарной безопасности, проведут инструктаж вожатых. Особое внимание обещают уделить состоянию пришкольной территории и возможности подъезда спецтранспорта.

Напомним, в результате пожара, который произошел в деревянном корпусе комплекса “Виктория” в сентябре 2017 года, погибли трое девочек из танцевального коллектива. Эксперты заявили о серьезных нарушениях при строительстве деревянных корпусов. Суды по этому делу длятся до сих пор, а родители погибших требовали оставить весь лагерь под арестом до вынесения судебного вердикта.

В пресс-службе горсовета ранее заявили, что в этом году детей сможет принять каменный корпус лагеря – речь не идет об одном из уцелевших деревянных.

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