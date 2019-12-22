Куда сходить в Одессе: предновогодняя афиша

Подборка театральных постановок и выставок на грядущую неделю.

Театры

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

27 декабря, 18.30 — «La Traviata»

28, 29 декабря, 18.30 — «Щелкунчик»

31 декабря, 16.00 — «Щелкунчик»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

25 декабря, 19.00 — «Вечерний квартал 95»

27 декабря, 18.30 — «Ночь перед рождеством»

27 декабря, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»

29 декабря, 19.00 — «Лига смеха»

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

25 декабря, 18.30 — «Кого люблю…»

27 декабря, 18.30 — «Фантомы»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

25 декабря, 19.00 — «Эй ты,— здравствуй!»

27, 29 декабря, 19.00 — «Собака»

28 декабря, 19.00 — «Укрощение строптивых»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

25 декабря, 19.00 — Концерт «Grand Christmas Concert»

26, 27 декабря, 19.00 — Новогодний концерт «Чайковский — гала»

28 декабря, 19.00 — Концерт «Christmas Tango Project»

29 декабря, 19.00 — Рождественский концерт

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

25 декабря, 19.00 — «Чеховские мотивы»

26 декабря, 19.00 — «Старики»

27 декабря, 19.00 — «Странный спектакль»

28 декабря, 19.00 — «Смешная академия»

29 декабря, 19.00 — «Иллюзии»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

26 декабря, 19.00 — «Одесский подкидыш»

29 декабря, 19.00 — «Еврей и Эвридика»

Детская театральная афиша

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

29, 30 декабря, 12.00 — «Щелкунчик»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

25-27 декабря, 11.00 — «Чиполлино»

26 декабря, 18.00 — «Русалочка»

28, 29 декабря, 11.00, 14.00 — «Чиполлино»

28 декабря, 18.00 — «Волшебник Изумрудного города»

31 декабря, 11.00, 14.00 – «Холодное сердце»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

25-31 декабря, 11.00, 14.00 — «Новогодние проделки»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

25 декабря, 11.00 — «Новогодние приключения Красной Шапочки»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

25, 28-30 декабря, 12.00 — «Космическая у-та-та»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

25, 28-29 декабря, 11.00, 13.30, 16.00 — «Бу-ра-ти-но!»

26-27, 30-31 декабря, 11.00, 13.30 — «Бу-ра-ти-но!»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

28 декабря, 12.00 — «Все мыши любят сыр!»

29 декабря, 12.00 — «Двенадцать месяцев»

Выставки

Музей имени А.В. Блещунова

ул. Польская, 19; тел.: 722-10-81.

До 12 января — выставка футуристических арт-объектов «Tactus».

Стоимость билетов — 20 грн.

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — среда.

Музей западного и восточного искусства

ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.

До 27 января — персональная выставка графики Андрея Макаревича.

До 31 декабря — авторский фотопроект «Гра в мистецтво».

Стоимость билетов — 40 грн.

Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.

Художественный музей

ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.

До 15 января — выставка работ американского художника Бориса Лурье «Змінена людина».

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: Артем Виноградов

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