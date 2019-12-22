Куда сходить в Одессе: предновогодняя афиша

Подборка театральных постановок и выставок на грядущую неделю.
Театры
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
27 декабря, 18.30 — «La Traviata»
28, 29 декабря, 18.30 — «Щелкунчик»
31 декабря, 16.00 — «Щелкунчик»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
25 декабря, 19.00 — «Вечерний квартал 95»
27 декабря, 18.30 — «Ночь перед рождеством»
27 декабря, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»
29 декабря, 19.00 — «Лига смеха»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
25 декабря, 18.30 — «Кого люблю…»
27 декабря, 18.30 — «Фантомы»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
25 декабря, 19.00 — «Эй ты,— здравствуй!»
27, 29 декабря, 19.00 — «Собака»
28 декабря, 19.00 — «Укрощение строптивых»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
25 декабря, 19.00 — Концерт «Grand Christmas Concert»
26, 27 декабря, 19.00 — Новогодний концерт «Чайковский — гала»
28 декабря, 19.00 — Концерт «Christmas Tango Project»
29 декабря, 19.00 — Рождественский концерт
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
25 декабря, 19.00 — «Чеховские мотивы»
26 декабря, 19.00 — «Старики»
27 декабря, 19.00 — «Странный спектакль»
28 декабря, 19.00 — «Смешная академия»
29 декабря, 19.00 — «Иллюзии»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
26 декабря, 19.00 — «Одесский подкидыш»
29 декабря, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
Детская театральная афиша
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
29, 30 декабря, 12.00 — «Щелкунчик»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
25-27 декабря, 11.00 — «Чиполлино»
26 декабря, 18.00 — «Русалочка»
28, 29 декабря, 11.00, 14.00 — «Чиполлино»
28 декабря, 18.00 — «Волшебник Изумрудного города»
31 декабря, 11.00, 14.00 – «Холодное сердце»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
25-31 декабря, 11.00, 14.00 — «Новогодние проделки»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
25 декабря, 11.00 — «Новогодние приключения Красной Шапочки»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
25, 28-30 декабря, 12.00 — «Космическая у-та-та»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
25, 28-29 декабря, 11.00, 13.30, 16.00 — «Бу-ра-ти-но!»
26-27, 30-31 декабря, 11.00, 13.30 — «Бу-ра-ти-но!»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
28 декабря, 12.00 — «Все мыши любят сыр!»
29 декабря, 12.00 — «Двенадцать месяцев»
Выставки
Музей имени А.В. Блещунова
ул. Польская, 19; тел.: 722-10-81.
До 12 января — выставка футуристических арт-объектов «Tactus».
Стоимость билетов — 20 грн.
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — среда.
Музей западного и восточного искусства
ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.
До 27 января — персональная выставка графики Андрея Макаревича.
До 31 декабря — авторский фотопроект «Гра в мистецтво».
Стоимость билетов — 40 грн.
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.
Художественный музей
ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.
До 15 января — выставка работ американского художника Бориса Лурье «Змінена людина».
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: Артем Виноградов
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