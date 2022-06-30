Куда сегодня можно уехать с Одесского ж/д вокзала

30 июня 2022 года из из Одессы отправятся девять междугородних и международных поездов.
Так, сегодня, 30 июня, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- 236 Одесса – Черновцы – 14:54;
- 026 Одесса – Рахов – 14:54;
- 036 Одесса – Пшемышль – 15:54;
- 038 Одесса – Ужгород – 15:54;
- 078 Одесса – Ковель – 18:12;
- 008 Одесса – Харьков – 20:12;
- 054 Одесса – Днепр – 20:39;
- 012 Одесса – Львов – 21:04;
- 106 Одесса-Киев – 21:18.
Также ходят пригородные поезда: Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса; Одесса – Мартыновская – Одесса; Одесса – Известнярка – Одесса; Одесса – Колосовка – Одесса; Одесса – Балта – Одесса; Одесса – Раздельная – Одесса; Одесса – Мигаево.