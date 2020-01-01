Куда пойти в Одессе: новогодняя театральная афиша

Театры

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

2 января, 18.30 — «Севильский цирюльник»

3, 5 января, 18.30 — «Щелкунчик»

4 января, 18.30 — «Риголетто»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

3 января, 18.30 — «Лгунья»

4 января, 18.30 — «Оскар»

5 января, 18.30 — «Ночь перед Рождеством»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

1 января, 19.00 — Концерт «Шоу двойников»

5 января, 19.00 — Музыкальный спектакль «Ограбление по-одесски»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

3 января, 19.00 — «Дикарь Forever»

5 января, 19.00 — «Дон Жуан»

Куда пойти с детьми?

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

2, 4, 6 января, 12.00 — «Щелкунчик»

3 января, 12.00 — «Золушка»

5 января, 12.00 — «Белоснежка и семь гномов»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

2, 4 января, 11.00, 14.00 — «Чиполлино»

3, 5 января, 11.00 — «Чиполлино»

7 января, 11.00, 14.00 — «Фикси-шоу»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

2-3 января, 11.00, 13.30, 16.00 — «Бу-ра-ти-но!»

4-6 января, 11.00, 13.30 — «Бу-ра-ти-но!»

4-5 января, 16.00 — «Снеговички»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

2 января, 12.00 — «Двенадцать месяцев»

4 января, 12.00 — «Загадка Снежной королевы»

5 января, 12.00 — «Сказки дядюшки Римуса»

Выставки

Музей имени А.В. Блещунова

ул. Польская, 19; тел.: 722-10-81.

До 12 января — выставка футуристических арт-объектов «Tactus».

Стоимость билетов — 20 грн.

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — среда.

Музей западного и восточного искусства

ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.

До 27 января — персональная выставка графики Андрея Макаревича.

Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.

Художественный музей

ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.

До 15 января — выставка работ американского художника Бориса Лурье «Змінена людина».

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: Артем Виноградов

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