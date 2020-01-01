Куда пойти в Одессе: новогодняя театральная афиша

Спектакли, новогодние сказки и выставки помогут создать праздничное настроение.
Театры
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
2 января, 18.30 — «Севильский цирюльник»
3, 5 января, 18.30 — «Щелкунчик»
4 января, 18.30 — «Риголетто»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
3 января, 18.30 — «Лгунья»
4 января, 18.30 — «Оскар»
5 января, 18.30 — «Ночь перед Рождеством»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
1 января, 19.00 — Концерт «Шоу двойников»
5 января, 19.00 — Музыкальный спектакль «Ограбление по-одесски»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
3 января, 19.00 — «Дикарь Forever»
5 января, 19.00 — «Дон Жуан»
Куда пойти с детьми?
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
2, 4, 6 января, 12.00 — «Щелкунчик»
3 января, 12.00 — «Золушка»
5 января, 12.00 — «Белоснежка и семь гномов»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
2, 4 января, 11.00, 14.00 — «Чиполлино»
3, 5 января, 11.00 — «Чиполлино»
7 января, 11.00, 14.00 — «Фикси-шоу»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
2-3 января, 11.00, 13.30, 16.00 — «Бу-ра-ти-но!»
4-6 января, 11.00, 13.30 — «Бу-ра-ти-но!»
4-5 января, 16.00 — «Снеговички»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
2 января, 12.00 — «Двенадцать месяцев»
4 января, 12.00 — «Загадка Снежной королевы»
5 января, 12.00 — «Сказки дядюшки Римуса»
Выставки
Музей имени А.В. Блещунова
ул. Польская, 19; тел.: 722-10-81.
До 12 января — выставка футуристических арт-объектов «Tactus».
Стоимость билетов — 20 грн.
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — среда.
Музей западного и восточного искусства
ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.
До 27 января — персональная выставка графики Андрея Макаревича.
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.
Художественный музей
ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.
До 15 января — выставка работ американского художника Бориса Лурье «Змінена людина».
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: Артем Виноградов
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!