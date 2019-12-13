Куда пойти с ребенком в Одессе 14 и 15 декабря: что интересного в театрах

Что покажут для детей на ближайших выходных: подборка театральных событий.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
14 декабря, 12.00 — «Щелкунчик»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
14 декабря, 11.00, 13.00 — «Приключения мышонка Мыцика»
15 декабря, 11.00, 13.00 — «Золушка»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
14 декабря, 12.00 — «Ну очень ковбойская история!»
15 декабря, 12.00 — «Волшебная лампа Аладдина»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
15 декабря, 12.00 — Абонемент №1 «Юный меломан»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Фото: pac.com.ua
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