Куда пойти с ребенком в Одессе 14 и 15 декабря: что интересного в театрах

Детский сад — это новый этап в жизни не только ребенка, но и его родителей. Подход к выбору дошкольного учреждения в каждой семье индивидуальный. Те родители, чей семейный бюджет позволяет это сделать, отдают малыша в частный детский сад. Большинство же одесских семей могут позволить себе только государственный садик. Какой порядок оформления ребенка в дошкольное учреждение и какие документы необходимо подготовить для регистрации, а также сколько стоит обучение в частных садах Одессы, узнавала «Одесская жизнь».

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