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Новости Одессы и Одесской области

Куда одесские маршрутки «уйдут» с Соборки?

Куда одесские маршрутки «уйдут» с Соборки?

Конечная остановка маршрутных такси №№ 175 и 185, которая сегодня расположена на Соборной площади напротив дома Руссова, скорее всего, будет перенесена. Об стало известно в ходе аппаратного совещания в одесской мэрии.

Почему они стали мешать? Ясное дело, чтобы не портить внешний вид реставрируемого дома Руссова. Работы по его фасаду почти окончены, и стало понятно, что желтеньким микроавтобусам здесь не место.

К тому же, началась реставрация еще одного исторического дома Либмана.

Кроме того, что напротив дома Руссова имеется стоянка популярных у одесситов маршрутов, здесь еще и происходит бойкая кафешная торговля, в теплое время года здесь и столики стоят, место вообще шумное.

Куда же «уйдут» маршрутки №№ 175 и 185? Как прозвучало во время аппаратного совещания, они, скорее всего, будут «швартоваться» у кинотеатра «Одесса».

Тут уже мало что можно испортить, потому что здание только зовется по привычке кинотеатром, но таковым давным-давно не является. Оно пустует. На его балконы уже больно смотреть, впрочем, и многое в его внешнем облике вызывает жалость.

Напомним, здание бывшего кинотеатра смотрит разными сторонами на Соборку, ул. Спиридоновскую и площадь Веры Холодной.

Рядом с ним — всегда много припаркованных авто. Как здесь будет обустраиваться конечная маршруток, определить на сегодняшний день довольно сложно.

Кстати, маршрутки №№ 175 и 185 сейчас очень часто отстаиваются у центрального входа в Свято-Преображенский собор. И только когда освобождается их привычное место, следуют к своей (на сегодняшней день) конечной остановке напротив дома Руссова, где и набирают пассажиров.

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Мария Котова
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