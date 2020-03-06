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Новости Одессы и Одесской области

Куда одесситам пойти в праздничный уикенд: театральная афиша города

Куда одесситам пойти в праздничный уикенд: театральная афиша города

Подборка спектаклей и культурных мероприятий в Одессе на ближайшие дни.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

6 марта, 18.30 — «Маскарад»

7 марта, 18.30 — «Лючия ди Ламмермур»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

6 марта, 18.30 — «Бал в «Савойе»

6 марта, 22.00 — «Тайны ночного закулисья»

8 марта, 19.00 — «Тина Кароль»

10 марта, 19.00 — Балет Freedom Jazz

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

7 марта, 19.00 — «Укрощение строптивых»

8 марта, 19.00 — «Баламуты»

10 марта, 19.00 — «Академия смеха»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

6 марта, 15.00 — Абонемент №10 «Наследники Петра Столярского»

9 марта, 19.00 — «Фристайл» и «Дети Фристайла»

10 марта, 19.00 — «Ария» с симфоническим оркестром

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

6 марта. 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»

7 марта, 19.00 — «Двое»

8 марта, 19.00 — «Смешная академия»

10 марта, 19.00 — «Гармония»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

7 марта, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

Куда пойти с детьми?

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

7 марта, 12.00 — «Русалочка»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

7 марта, 11.00, 13.00 — «Бу-ра-ти-но»

8 марта, 11.00, 13.00 — «Волк и семеро козлят»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

7 марта, 12.00 — «Волшебная лампа Аладдина»

Фото: 048.ua

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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