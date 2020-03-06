Куда одесситам пойти в праздничный уикенд: театральная афиша города

Афиша месяца: спектакли о любви, Вахтанг Кикабидзе и музыкальный голос Парижа Афиша марта невероятно богата на концерты и спектакли с участием известных артистов, певцов и талантливых юмористов. А так как первый месяц весны традиционно считается женским, то практически все гастрольные выступления будут посвящены любви и прекрасному полу. ПОДРОБНЕЕ

Мостики поколений: научиться слышать и понимать друг друга «Услышь меня!», «Пойми меня!» — наверное, именно так часто хочется прокричать одному поколению по отношению к другому. Особенно когда речь идет о взаимосвязи и взаимопонимании людей серебряного и золотого возраста с людьми молодыми. ПОДРОБНЕЕ