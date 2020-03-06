Куда одесситам пойти в праздничный уикенд: театральная афиша города

Подборка спектаклей и культурных мероприятий в Одессе на ближайшие дни.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
6 марта, 18.30 — «Маскарад»
7 марта, 18.30 — «Лючия ди Ламмермур»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
6 марта, 18.30 — «Бал в «Савойе»
6 марта, 22.00 — «Тайны ночного закулисья»
8 марта, 19.00 — «Тина Кароль»
10 марта, 19.00 — Балет Freedom Jazz
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
7 марта, 19.00 — «Укрощение строптивых»
8 марта, 19.00 — «Баламуты»
10 марта, 19.00 — «Академия смеха»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
6 марта, 15.00 — Абонемент №10 «Наследники Петра Столярского»
9 марта, 19.00 — «Фристайл» и «Дети Фристайла»
10 марта, 19.00 — «Ария» с симфоническим оркестром
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
6 марта. 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»
7 марта, 19.00 — «Двое»
8 марта, 19.00 — «Смешная академия»
10 марта, 19.00 — «Гармония»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
7 марта, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
Куда пойти с детьми?
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
7 марта, 12.00 — «Русалочка»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
7 марта, 11.00, 13.00 — «Бу-ра-ти-но»
8 марта, 11.00, 13.00 — «Волк и семеро козлят»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
7 марта, 12.00 — «Волшебная лампа Аладдина»
Фото: 048.ua
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