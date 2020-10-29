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Кто в Украине будет зарабатывать больше всех?

Кто в Украине будет зарабатывать больше всех?

В Украине может в корне измениться подход к системе оплаты труда. Постепенно постоянная часть (оклад) будет сокращаться, а все остальное нужно будет заработать за счет выполнения норм и задач.

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По сути, многие менеджеры в Украине сейчас так и зарабатывают, но если на такой принцип оплаты труда перейдет большинство, то это уже станет правилом.

— Если раньше были вакансии, где большую часть оплаты составлял стабильный оклад и небольшой процент был бонусным, то теперь многие работодатели настроены на то, чтобы сделать постоянную часть минимальной, а процент — максимальным. Они хотят ориентироваться на то, чтобы человек больше работал на результат (процент или бонус), — рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Как отмечают специалисты по рынку труда, если заработает такая система оплаты, то наибольшие доходы могут быть у программистов (хотя их заработки и сейчас одни из самых высоких в Украине), аграриев, фармацевтов и генетиков.

Специалисты считают, что такая система оплаты труда является очень выгодной и для работодателей, и для самих работников, ведь у последних будет стимул зарабатывать больше. Однако это не означает, что люди должны работать не покладая рук каждый день по 12 часов.

Впрочем, некоторые специалисты весьма скептически относятся к таким нововведениям, отмечая, что это станет прекрасным поводом для работодателей «выжимать» по полной из своего наемного работника, не давая времени на отдых.

Напомним, что с сентября в Украине подняли минимальную зарплату и пенсию.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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