﻿ Кто в Одессе сегодня останется без света? - Одесская Жизнь

Отключения электроэнергии запланированы сегодня в разных районах города.
С 9 до 17 часов света не будет по адресам:
- 1-й Сиреневый пер., 2, 3, 4/2 А, 1/1, 6, 1, 5, 4, 3/1
- 2-й Сиреневый пер., 11, 12, 5, 9, 6, 15, 1, 13, 10/3, 7, 10, 8, 3, 17, 9А, 2, 4, 19
- 3-й Железнодорожный пер., 2/1
- 3-я Степная (Бажана) ул., 64А, 63/1, 62/2, 58
- 5-й Соляной пер., 7
- 7-я Степная (Кострова) ул., 27, 31, 37, 31а, 29, 33А, 35, 33, 47, 38, 30А, 41, 42, 32, 304/1, 40б, 43, 49, 38/1, 44-Д, 42А, 36Б, 40, 39, 34, 44, 45, 36, 30Б, 44А, 30, 36А, 37-А, 34
- Богуна (Цветочная) ул., 12/2, 14/4, 20, 20В, 20А, 21, 20Г, 20/аб, 19, 14, 12, 14/18, 14/1
- Вознесенский пер., 11, 22, 12, 24, 14, 13, 18, 21, 9, 20, 19, 8, 10, 23
- Дворянская ул., 25, 21, 27, 22, 20, 18
- Ковровый пер., 7, 5, 9
- Комитетская ул., 3, 10А, 21, 12, 8/10, 10б, 7/9
- Лиманная ул., 43а, 125а, 61, 99, 113, 89, 43, 85, 131, 47, 49, 93, 139, 51, 69А, 125, 133, 67, 125-А, 39, 119, 107, 91, 135А, 91А, 75, 105, 79, 57, 45, 71, 93а, 81, 53, 127, 87, 59, 77, 117, 103, 55, 139а, 73, 121, 63, 115, 83, 123, 93-А, 101, 65, 141, 95, 69, 87А, 111, 137, 129, 164, 90, 124, 162А, 102, 134, 148, 86, 84А, 74, 144, 82, 126, 100, 68, 88, 150, 106, 136, 76, 142, 146, 118, 108, 96, 84, 78, 116, 64, 66, 162, 120, 160, 128, 80, 138, 94, 140, 130, 70, 114, 64А, 98, 104, 102А, 110, 122, 132, 92, 72
- Лиманный пер., 5, 3, 11А, 3А, 15
- Нежинская ул., 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 53
- Платановая, 27, 78, 84, 64, 40Б, 55а, 56, 116, 43, 80, 61, 66, 120, 112, 118Б, 49, 94, 50, 46А, 104, 108А, 114, 45Б, 74Б, 39, 62, 86, 36Б, 40, 44, 92, 54, 72, 110, 122, 37, 70, 36, 94А, 102, 48А, 48Б, 65, 90, 48, 38, 88А, 52, 74, 55, 36а, 53, 59, 57Б, 44А, 46, 45, 108, 35, 126, 47, 60, 51, 96, 42, 68, 88, 118, 63, 106, 58, 76, 41, 114А, 57А
- Радостная ул., 114
- Сиреневый пер., 2/2
- Сиреневый проезд, 4, 2, 3, 6, 1, 5
- Щорса ул., 69, 73Б, 105/6, 73, 83, 89, 109, 99, 85, 91/2, 101, 105/7, 79, 75, 117, 103, 97, 67, 87, 107, 77, 81, 105, 71А, 71, 93Г, 93, 91, 95
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