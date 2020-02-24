Отключение света в Одессе 24 февраля: список адресов

На понедельник, 24 февраля, в Облэнерго запланировали ремонтные работы на электросетях.

В пресс-службе ведомства поделились графиком плановых отключений света на этот день.

Так, без электричества останутся жители домов по таким адресам:

Академика Королева улица, 46, 50, 54, 56

С 09:00 по 19:00

Ольгиевская улица, 6, 7, 8, 9, 10

С 09:00 по 17:00

Пастера улица, 11, 14, 16, 18

С 09:00 по 17:00

Педагогическая улица, 46А, 46, 46-А

С 09:00 по 17:00

Старопортофранковская улица, 107, 109, 115, 117

С 09:00 по 17:00

Фото: vesti

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