fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 24 февраля: список адресов

Отключение света в Одессе 24 февраля: список адресов

На понедельник, 24 февраля, в Облэнерго запланировали ремонтные работы на электросетях.

В пресс-службе ведомства поделились графиком плановых отключений света на этот день.

Так, без электричества останутся жители домов по таким адресам:

Академика Королева улица, 46, 50, 54, 56

С 09:00 по 19:00

Ольгиевская улица, 6, 7, 8, 9, 10

С 09:00 по 17:00

Пастера улица, 11, 14, 16, 18

С 09:00 по 17:00

Педагогическая улица, 46А, 46, 46-А

С 09:00 по 17:00

Старопортофранковская улица, 107, 109, 115, 117

С 09:00 по 17:00

Фото: vesti

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить