Кто в Одессе останется без света на День города – адреса

Завтра, в четверг, 2 сентября, в Одессе энергетики временно обесточат несколько улиц из-за плановых работ.
По сообщению компании «ДТЭК Одесские электросети», света не будет в части Приморского и Малиновского районов, в частности, до следующим адресам:
2-й Куликовский переулок, 4а, 4в, 6, 7
С 09:00 до 17:00;
Академика Филатова улица, 62/2
С 09:00 до 18:00;
Балковская улица, 1, 7, 7а
С 09:00 до 18:00;
Ицхака Рабина улица, 6, 10
С 09:00 до 18:00;
Маршала Малиновского улица, 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 9а, 1/1, 35/2, 65ком, 61/2, 47а, 53/1, 37, 41, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 551
С 09:00 до 18:00;
Новаторов улица, 13
С 09:00 до 18:00;
Пироговская улица, 27
С 09:00 до 17:00;
Пишоновская улица, 19, 21, 25, 26, 30, 22/1, 26/1, 26/2, 24/2, 30/1, 30в, 32, 32/1, 36б, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 303
С 09:00 до 18:00;
Пишоновский переулок, 2, 4
С 09:00 до 18:00;
Путевая улица, 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31г, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 24, 37б, 37е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 47, 49, 37а
С 09:00 до 17:00;
Светлый переулок, 1, 1б, 2, 2а
С 06:00 до 22:00;
Скидановская улица, 3, 5, 7
С 09:00 до 18:00;
Тенистая улица, 2а
С 06:00 до 22:00;
Черняховского улица, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13
С 06:00 до 22:00.
Напомним, завтра, 2 сентября, Одесса будет отмечать День города.