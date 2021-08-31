Роддома Одессы: сколько малышей приняли за неделю?

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 188 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов.

По данным департамента здравоохранения Одесского горсовета, на прошедшей неделе родилось больше мальчиков – 97, тогда как девочек – только 91.

На первом месте по числу новорожденных на минувшей неделе – городской роддом №7, где увидели свет 84 младенца.

В настоящее время временно приостановлена госпитализация беременных, рожениц и родильниц в городской роддом №1, где проводятся ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт. Работу роддома №1 планируется возобновить с 6 сентября 2021 года. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.