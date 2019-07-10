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Новости Одессы и Одесской области

Кто сегодня в Одессе останется без света?

Кто сегодня в Одессе останется без света?

Для проведения ремонтных работ сегодня в разных районах города запланированы отключения электроэнергии.

С 9 до 17 часов без света останутся жилые дома по адресам:

  • 1-й Балтский пер., 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
  • 1-й пер. 8 Марта, 1, 2, 3, 47_1, 5А, 4, 5, 8А, 8, 11, 7, 10, 17, 15, 9, 47, 6
  • 1-й Февральский пер., 1, 3, 5, 7
  • 1-й Флотский пер., 5, 7 а, 7
  • 1-й Черноморский пер., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32_2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
  • 1-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
  • 2-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
  • 2-й Февральский пер., 1А, 1, 7, 7а, 5
  • 2-й Флотский пер., 3, 4, 8
  • 2-й Черноморский пер., 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
  • 2-я Пересыпская ул., 32, 34
  • 3-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
  • 3-й Флотский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
  • 3-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
  • 3-я Пересипьська, 5, 7, 11, 13а, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27
  • 3-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 109_2, 109_1, 2А, 9, 109а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109
  • 4-й Балтский пер., 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
  • 4-й Флотский пер., 1
  • 4-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
  • 4-я Пересыпская ул., 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
  • 4-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1
  • 5-й Балтский пер., 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
  • 5-й Черноморский пер., 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
  • 5-я Суворовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
  • 6-й Балтский пер., 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
  • 6-й Черноморский пер., 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
  • 7-й Балтский пер., 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
  • 7-й Черноморский пер., 6А, 2, 3, 6, 7
  • 7-я Пересыпская ул., 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14_1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
  • 8 Марта спуск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11
  • 8 Марта ул., 80А, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 37_1, 26, 77Е, 77_1, 37В, 35а, 77Д, 29А, 77К, 67А, 21_2, 81А, 23а, 74а, 37Б, 47А, 14А, 43А, 37_2, 95А, 21А, 37А, 45А, 7_1, 77в, 46А, 20А, 77_5, 9А, 74Б, 67Б, 99А, 85А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776, 15а
  • 8-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
  • 8-й Черноморский пер., 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
  • 8-я Пересыпская ул., 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
  • 9-й Черноморский пер., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
  • 10-й Черноморский пер., 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
  • 13-й Черноморский пер., 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
  • Авдеева-Черноморского ул., 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 147а, 157/1, 122в, 149г, 163, 147б, 147б2, 157/4, 159А, 149а, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 122а, 157/7, 157/, 145а, 165, 122/3
  • Аграрная ул., 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
  • Академика Глушко проспект, 21/1, 19/1, 21, 23, 25
  • Александра Пресича пер., 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26
  • Балтская дорога, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 84а, 64А, 58А, 75б, 43А, 82а, 40а, 32а, 35а, 40, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84
  • Баркасный пер., 1, 1а, 2, 4
  • Бессарабская ул., 1, 2, 3, 5
  • Большевистский пер., 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
  • Бориса Кифоренко пер., 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
  • Виктора Дихтиевского пер., 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
  • Владимира Терещенко пер., 13а, 7
  • Вячеслава Кириллова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 9а, 32б, 19а, 3а, 14а, 4а, 1б, 36, 38, 40, 42, 1а
  • Главная ул., 22Г, 1а, 31, 33, 13, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 28, 14А, 2, 17, 25, 21, 18, 22В, 22Е, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 9а, 3, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5_5а, 7а, 23а
  • Горная ул., 9а, 9, 16
  • Добровольского проспект, 128, 130, 114_1, 157, 159, 151_1
  • Ефима Геллера ул., 85, 81б, 91а, 99б, 99, 104, 92а, 1042, 991, 100а2, 91, 102, 95, 100а, 100/2, 93, 100, 95а, 1003, 106, 96в, 94б, 92, 96г, 99/2, 78, 732, 81, 81в, 87а, 97Б, 77, 98, 97, 94а, 87в, 87, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 96, 96е, 87б, 961, 94, 81а, 81г
  • Ефима Фесенко ул., 7
  • Жевахова гора, 17, 22, 30, 81
  • Жевахова ул., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 21а, 43_1, 49_1, 4а, 53_2, 61а, 45_2, 11_1, 29, 37_39, 53_3, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94
  • Закарпатская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 52а, 29_1, 26а, 8а, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
  • Звонкая ул., 28А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
  • Игоря Киселева пер., 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
  • Кавказская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
  • Кавказский пер., 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • Карьерная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24
  • Краснова ул., 11А, 9, 11, 13, 15, 17
  • Красных Зорь пер., 12а, 10а, 4, 8, 10, 12, 14, 12/7, 14/16
  • Литературная ул., Полностью
  • Локомотивная ул., 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
  • Луганская ул., 14Б
  • Мичурина площадь, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
  • Мичурина ул., 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
  • Навигационный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  • Неделина ул., 111
  • Неплия пер., 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
  • Новобереговая ул., 87, 88, 89, 92, 4А
  • Олега Андрийца пер., 1, 3, 6, 7
  • Олега Стороженко пер., 2, 8а, 6, 8, 10
  • Паустовского ул., 27, 27А, 25, 23, 21, 13, 15, 19, 17, 27_1, 1В, 9, 12б, 7, 5, 3, 2а, 1б
  • Посевная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
  • Прокатная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1б, 4а, 1а, 2а, 12, 3а
  • Профессора Карышковского ул., 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 22а, 4_2, 23А, 12_14, 17а, 25_27, 30а, 28, 23Б, 8А, 14А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
  • Рыночная ул., 7, 8
  • Сельская ул., Полностью
  • Тираспольское шоссе, 25А, 21, 23, 27, 29, 31
  • Толбухина ул., 122, 128а, 132Г
  • Февральская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23а, 42Б, 42А, 13а, 2а, 33б, 33а, 49а, 17, 10_2, 54а, 1а, 12а, 55а, 20_6, 34а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
  • Флотская ул., 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 9а, 27а, 29а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
  • Холмистая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
  • Шклярука ул., 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12а, 10в2, 10в, 11а, 10а, 7, 10б, 3з, 3а, 12б, 10д, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 7в, 10в/1, 3б, 7г, 8, 9, 10, 11, 3е
  • Школьная ул., 5а, 29, 31, 27Б
  • Юрия Асеева пер., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 35/1, 21, 57а, 1а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.

С 10:00 до 17:00 — по адресам:

  • 1-й Водопроводный пер., 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
  • 2-й Водопроводный пер., 2, 4.

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Редакция
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Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
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Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
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