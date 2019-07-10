Кто сегодня в Одессе останется без света?

Для проведения ремонтных работ сегодня в разных районах города запланированы отключения электроэнергии.

С 9 до 17 часов без света останутся жилые дома по адресам:

1-й Балтский пер., 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й пер. 8 Марта, 1, 2, 3, 47_1, 5А, 4, 5, 8А, 8, 11, 7, 10, 17, 15, 9, 47, 6

1-й Февральский пер., 1, 3, 5, 7

1-й Флотский пер., 5, 7 а, 7

1-й Черноморский пер., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32_2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

1-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

2-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Февральский пер., 1А, 1, 7, 7а, 5

2-й Флотский пер., 3, 4, 8

2-й Черноморский пер., 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская ул., 32, 34

3-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Флотский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська, 5, 7, 11, 13а, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 109_2, 109_1, 2А, 9, 109а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский пер., 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Флотский пер., 1

4-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Пересыпская ул., 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

4-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

5-й Балтский пер., 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский пер., 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский пер., 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

6-й Черноморский пер., 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

7-й Балтский пер., 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский пер., 6А, 2, 3, 6, 7

7-я Пересыпская ул., 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14_1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта спуск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

8 Марта ул., 80А, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 37_1, 26, 77Е, 77_1, 37В, 35а, 77Д, 29А, 77К, 67А, 21_2, 81А, 23а, 74а, 37Б, 47А, 14А, 43А, 37_2, 95А, 21А, 37А, 45А, 7_1, 77в, 46А, 20А, 77_5, 9А, 74Б, 67Б, 99А, 85А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776, 15а

8-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский пер., 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

8-я Пересыпская ул., 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

9-й Черноморский пер., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

10-й Черноморский пер., 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский пер., 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

Авдеева-Черноморского ул., 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 147а, 157/1, 122в, 149г, 163, 147б, 147б2, 157/4, 159А, 149а, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 122а, 157/7, 157/, 145а, 165, 122/3

Аграрная ул., 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Академика Глушко проспект, 21/1, 19/1, 21, 23, 25

Александра Пресича пер., 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

Балтская дорога, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 84а, 64А, 58А, 75б, 43А, 82а, 40а, 32а, 35а, 40, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84

Баркасный пер., 1, 1а, 2, 4

Бессарабская ул., 1, 2, 3, 5

Большевистский пер., 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Бориса Кифоренко пер., 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

Виктора Дихтиевского пер., 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Владимира Терещенко пер., 13а, 7

Вячеслава Кириллова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 9а, 32б, 19а, 3а, 14а, 4а, 1б, 36, 38, 40, 42, 1а

Главная ул., 22Г, 1а, 31, 33, 13, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 28, 14А, 2, 17, 25, 21, 18, 22В, 22Е, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 9а, 3, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5_5а, 7а, 23а

Горная ул., 9а, 9, 16

Добровольского проспект, 128, 130, 114_1, 157, 159, 151_1

Ефима Геллера ул., 85, 81б, 91а, 99б, 99, 104, 92а, 1042, 991, 100а2, 91, 102, 95, 100а, 100/2, 93, 100, 95а, 1003, 106, 96в, 94б, 92, 96г, 99/2, 78, 732, 81, 81в, 87а, 97Б, 77, 98, 97, 94а, 87в, 87, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 96, 96е, 87б, 961, 94, 81а, 81г

Ефима Фесенко ул., 7

Жевахова гора, 17, 22, 30, 81

Жевахова ул., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 21а, 43_1, 49_1, 4а, 53_2, 61а, 45_2, 11_1, 29, 37_39, 53_3, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94

Закарпатская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 52а, 29_1, 26а, 8а, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Звонкая ул., 28А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Игоря Киселева пер., 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Кавказская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский пер., 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Карьерная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

Краснова ул., 11А, 9, 11, 13, 15, 17

Красных Зорь пер., 12а, 10а, 4, 8, 10, 12, 14, 12/7, 14/16

Литературная ул., Полностью

Локомотивная ул., 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Луганская ул., 14Б

Мичурина площадь, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Мичурина ул., 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навигационный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Неделина ул., 111

Неплия пер., 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

Новобереговая ул., 87, 88, 89, 92, 4А

Олега Андрийца пер., 1, 3, 6, 7

Олега Стороженко пер., 2, 8а, 6, 8, 10

Паустовского ул., 27, 27А, 25, 23, 21, 13, 15, 19, 17, 27_1, 1В, 9, 12б, 7, 5, 3, 2а, 1б

Посевная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1б, 4а, 1а, 2а, 12, 3а

Профессора Карышковского ул., 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 22а, 4_2, 23А, 12_14, 17а, 25_27, 30а, 28, 23Б, 8А, 14А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная ул., 7, 8

Сельская ул., Полностью

Тираспольское шоссе, 25А, 21, 23, 27, 29, 31

Толбухина ул., 122, 128а, 132Г

Февральская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23а, 42Б, 42А, 13а, 2а, 33б, 33а, 49а, 17, 10_2, 54а, 1а, 12а, 55а, 20_6, 34а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Флотская ул., 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 9а, 27а, 29а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Холмистая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Шклярука ул., 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12а, 10в2, 10в, 11а, 10а, 7, 10б, 3з, 3а, 12б, 10д, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 7в, 10в/1, 3б, 7г, 8, 9, 10, 11, 3е

Школьная ул., 5а, 29, 31, 27Б

Юрия Асеева пер., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 35/1, 21, 57а, 1а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.

С 10:00 до 17:00 — по адресам:

1-й Водопроводный пер., 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

2-й Водопроводный пер., 2, 4.

