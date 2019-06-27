Кто сегодня в Одессе останется без света?

Специалисты «Одессаоблэнерго» для проведения плановых ремонтных работ сегодня запланировали отключения электроэнергии на нескольких десятках одесских улиц.

В список отключений с 09:00 до 17:00 попадают жилые дома по адресам:

1-й Балтский пер., 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский пер., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32/2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

2-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский пер., 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская ул., 32, 34

3-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересыпская, 5, 7, 11, 13а, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская ул., 109/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский пер., 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

4-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 15А, 41/А, 2А, 4, 32/А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Пересыпская ул., 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

4-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

5-й Балтский пер., 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский пер., 3, 19/10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский пер., 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21/а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский пер., 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский пер., 6А, 2, 3, 6, 7

7-я Пересыпская ул., 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14/1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта ул., 80А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 95А, 74а, 74Б, 101, 46А, 85А, 67А, 81А, 67Б, 77/1, 99А, 77/5, 77Д, 77К, 77в, 77Е, 103, 771, 774, 776

8-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский пер., 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

8-я Пересыпская ул., 4, 8, 10, 12, 14, 16

8-я Пересыпская ул., 1

9-й Черноморский пер., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

10-й Черноморский пер., 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский пер., 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

Балтская дорога, 34, 32а, 32, 27, 31, 35а, 25, 29, 33, 35, 40, 40а, 27, 38, 36

Виктора Дихтиевского пер., 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Большевистский пер., 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

Гагарина проспект, 10, 10А

Жевахова гора, 22, 30, 81

Жевахова ул., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 43/1, 49/1, 4а, 13, 11/1, 61а, 53/3, 21а, 45/2, 17, 53/2, 67, 33, 35, 55, 53, 21, 59, 45, 39, 23, 25, 32, 41, 29, 57, 49, 61, 27, 43, 19, 47, 51, 37

Локомотивная ул., 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Небесной Сотни (Маршала Жукова) пр-т, 29, 31, 33, 35, 37, 41

Профессора Карышковского ул., 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 23А, 12/14, 17а, 4/2, 47а, 8А, 22а, 14А, 30а, 23Б, 40, 25/27, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная ул., 7

Софиевская ул., 1, 3, 7, 8, 9, 10, 7а, 11, 13, 14, 5б

Шевченко проспект, 6/2, 6/3, 6/1

С 10:00 до 16:00 — дома по адресам:

1-й Аэродромный пер., 3, 4а, 1, 1/2, 2А, 5, 1а, 4, 1/3, 2

2-й Аэродромный пер., 3, 4, 5, 6, 7, 5В, 8а, 4В, 3а, 12а, 4а, 10а, 8/1, 3/Д, 3в, 5А, 4/6, 3/2, 8, 4б, 10Б, 3б, 12б, 10, 12

3-й Аэродромный пер., 8а, 6, 4Б, 4, 8

Космонавта Комарова ул., 27б, 1, 23б, 33а, 17а, 29б, 31а, 31б, 1Б, 1в, 29А, 11б, 31г, 29г, 31в, 29в, 33б, 11-В, 27а, 21в, 33-В, 23а, 11а, 15а, 1а/2, 1/2, 5, 15-Б, 27, 19, 3, 41, 9, 17, 29, 11, 7, 21, 33, 25, 15, 23, 31, 13

Рассвета ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54/1, 38, 34а, 10а, 46б, 55а, 45а, 26/1, 54/2, 52/1, 46в, 41а, 79а, 22а, 52а, 75а, 50А, 6а, 29а, 3а, 26в, 32а, 40а, 32б, 2/1, 75Б, 25б, 7а, 32/1, 35а, 23а, 2а, 63-а, 5а, 57а, 26/2, 13/а, 38а, 46а, 65а, 10/1, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79.