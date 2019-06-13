Кто сегодня в Одессе останется без света?

Из-за проведения плановых ремонтных работ одесситам обещают массовые отключения света в течение дня.

Как сообщает онлайн-диспетчерская «Одессаоблэнерго», с 09:00 по 10:00 и с 16:00 до 17:00 электроэнергию отключат в домах по адресам:

3-я Пересыпская ул., 7, 13, 13а, 5, 11, 15

4-я Пересыпская ул., 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

8-я Пересыпская ул., 4, 8, 10, 12, 14, 16, 1

Балтская дорога, 40, 40а, 36, 38, 34, 32а, 32, 31, 35а, 25, 29, 33, 35

Виктора Дихтиевского пер., 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22.

С 9:00 до 17:00 света не будет в жилых домах по адресам:

1-й Балтский пер., 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский пер., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32/2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

2-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский пер., 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская ул., 32, 34

3-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109/2, 109а, 14, 109/1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский пер., 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

4-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 15А, 41/А, 2А, 4, 32/А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

5-й Балтский пер., 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский пер., 3, 19/10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский пер., 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21/а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский пер., 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский пер., 6А, 2, 3, 6, 7

7-я Пересыпская ул., 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14/1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта ул., 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 74Б, 74а, 46А, 85А, 95А, 67А, 81А, 86, 99А, 80А, 77/5, 77Д, 77К, 77в, 67Б, 77/1, 77Е, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776

8-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский пер., 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский пер., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

10-й Черноморский пер., 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский пер., 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

Большевистский пер., 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

Гайдара ул., 76

Генерала Вишневского пер., 11/2, 1, 3, 5, 9,

Жевахова гора, 22, 30, 81

Жевахова ул., 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 11/1, 61а, 53/3, 43/1, 49/1, 21а, 53/2, 45/2, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67

Инглези (25-й Чапаевской дивизии) ул., 20

Канатная ул., 11

Локомотивная ул., 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Профессора Карышковского ул., 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12/14, 26, 23Б, 22а, 23А, 4/2, 30а, 17а, 25/27, 8А, 14А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная ул., 7.

Фото: Корреспондент