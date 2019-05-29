Новости Одессы и Одесской области

Кто сегодня в Одессе останется без света?

Кто сегодня в Одессе останется без света?

В связи с плановыми и внеочередными ремонтными работами районных электросетей, сегодня многие дома в Одессе останутся без света почти на целый день. 

Так, с 9 до 17 электричество отключат по адресам:

  • Академика Филатова, 35А
  • Большая Арнаутская, 22, 32, 24, 18
  • Гайдара, 33, 35, 41, 39, 37, 23, 25, 29, 27, 31, 5, 7, 3
  • Генерала Петрова, 13, 15, 17/2, 17, 19, 23/1, 21, 27/4, 23/5
  • Героев Крут (В.Терешковой), 32, 32А, 30, 34, 34к25, 34к29, 36, 34/23, 34к27
  • Добровольского проспект, 114/1, 128, 128, 130, 157, 159, 151/1, 157, 159, 151/1
  • Ивана Франко (Ильичевка), 1б, 1В, 25
  • Инглези (25-й Чапаевской дивизии), 12, 12/2, 15а, 12/3, 14, 12/3, 18 , 16
  • Космонавтов, 19/3, 21/4, 21/3, 21/2, 21/1, 21/2, 21/1, 19/1, 17, 19/2, 38А, 44, 40, 46, 42, 48, 62, 64, 66, 56А, 62/2, 68, 46, 58, 56, 54, 52 38
  • Льва Толстого ул., 14Г, 12, 14
  • Нежинская ул., 56, 54, 58, 62, 66, 64, 65
  • Новосельского ул., 85, 75, 73
  • Осипова ул., 34, 32, 36, 46, 33, 42, 31, 44, 30, 25
  • Паустовского, 2а, 12б, 21гар, 27А, 27, 27/1, 25, 23, 21, 23гар, 19, 17, 9, 7, 5, 3, 13, 15
  • Спиридоновская ул., 8, 6, 9, 7
  • Тираспольская ул., 4
  • Школьная, 5а, 31, 29, 27Б.

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