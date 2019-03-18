﻿ Кто сегодня в Одессе останется без света - Одесская Жизнь

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Кто сегодня в Одессе останется без света

Кто сегодня в Одессе останется без света

Сегодня, в связи с плановым ремонтом, с 9:00 до 17:00 проведут без света жители части домов Ближних Мельниц, Таирово, Приморского района и не только.

4-я Суворовская улица – 20, 11а, 22, 11, 16, 5, 12, 24, 10, 14, 13, 9, 18, 14А, 7, 20А;

5-я линия – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21А, 27, 24А, 9А, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;

6-я линия – 21А, 31а, 23, 35А, 35, 39А, 21, 31, 39, 37, 33, 25, 27;

8-я Суворовская улица – 9, 10;

Авиационная улица – 38, 40, 38Б, 42, 54А, 38/40, 38А, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58;

Академика Заболотного улица – 28, 30, 32, 34;

Академика Королёва улица – 21, 21/1, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31;

Балковская улица – 139А, 143А;

Вице-адмирала Азарова улица – 13, 13/1;

Жуковского улица – 19, 21, 23;

Зелёная улица – 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19а, 32б, 13А, 17, 1А, 12Б, 40а, 32А, 13Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 243;

Канатная улица – 101Б, 101/2, 101А, 101В;

Комитетская улица – 3, 10А, 12, 21, 8/10, 10б, 7/9;

Крымская улица – 72А;

Левитана улица – 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602;

Мариинская улица – 4, 6;

переулок Александра Матросова – 1, 3, 16, 1Б, 4, 5, 1/1;

переулок Ползунова – 6;

Петра Лещенко улица – 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 47-А, 49-А, 59А, 55-А, 61А, 59, 53/2, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79;

Пироговская улица – 7/9;

Пишоновская улица – 22/1, 22/2, 26/1;

Пилотный пер. – 6А, 2, 2/1, 8, 3/2, 1, 3А, 5, 7, 2, 5/, 9, 3/1, 5/20, 4, 7/13, 6;

Ползунова улица – 2Б, 1, 2, 1Д, 6а, 1Ж, 1Б, 1В, 1Е, 2А, 3, 4Б, 1А, 4а, 1Г, 24А, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

Ришельевская улица – 26;

Семинарская улица – 5А;

Скворцова улица – 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 31Б, 24 Б, 43а, 24в, 30А, 31/2, 24 А, 24б, 47А, 28А, 24А, 31А, 4А;

Фонтанская дорога – 31;

Фруктовый переулок – 1, 3, 5, 7, 9;

Черноморского Казачества улица – 171, 173_1, 98, 167, 169, 173;

Якова Бреуса улица – 2А, 11Б, 15А, 33, 15Б, 6, 13, 27А, 31, 27, 35, 25б, 19, 15Б/1, 4, 15, 13А, 2, 29, 35/2, 21/2, 11А, 4А, 11, 8, 19/3, 17А, 25А, 25, 29а, 17, 23, 31А, 17б;

Ямчитского улица – 3А, 3.

Фото: grad.ua

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