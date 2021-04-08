Кто сегодня празднует именины по православному календарю?

Каждый день церковного календаря посвящен памяти какого-либо святого. Эти дни принято называть именинами или днём ангела.

Так, сегодня, 8 апреля, по православному календарю день ангела у Василия, Гавриила, Ибрагима, Степана, Аллы, Анны, Ларисы и Прасковьи. Не забудьте их поздравить.

Василий — это русское имя греческого происхождения. В переводе с древнегреческого означает «царский, царственный».

Гавриил — русское имя, происходящее от библейского имени Гавриэль, в буквальном переводе с иврита означает мужество/мощь, Бог. Во многих европейских языках это имя воспроизводится именно как «Габриэль».

Ибрагим — имя арабского происхождения, вариант русской транскрипции имени Ибрахим.

Степан — имя греческого происхождения, означает «венок, венец, корона, диадема».

Алла — у этого имени несколько версий происхождения. По арабской версии имя произошло от доисламской богини Аллат и в переводе с арабского языка означает «богиня». По греческой версии имя Алла – это вовсе не имя, а греческого слово, употребленное в значение «другая, иная».

Анна — библейское женское имя, встречается 13 раз в первой книге Самуила. Библейский мужской вариант имени — Ханан.

Лариса — имя происходит от названия греческого города Лариса (Ларисса) и означает «чайка».

Прасковья — русский вариант греческого имени Параскева, которое в переводе с греческого означает «день приготовления, канун или вечер перед субботой, перед пасхой; пятница».

Фото: lifestyle.segodnya.ua