Кто поселится на месте одесской колонии?

Сейчас существует несколько версий о дальнейшей судьбе как и самого режимного учреждения, так и его месторасположения. «Одесская жизнь» попыталась выяснить, кто может «поселиться» в одесской колонии.

Одесскую колонию общего режима №51 планируют законсервировать. Об этом сообщили в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Такое вариант обсуждается в министерстве юстиции. На подготовку плана расформирования уголовно-исполнительной службе дали пять месяцев. Заключенных уже начали переводить в другие исправительные учреждения, а вот территорию колонии вряд ли оставят пустующей. Уж очень «лакомый кусочек» городской земли.

Из Одессы в Херсон и Николаев

Заключенных исправительной колонии №51 в Одессе, где произошел бунт, переводят в исправительные учреждения Херсонской и Николаевской областей. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев. Он отметил, что сегодня в пенитенциарном учреждении находятся 445 человек, а это менее 50% наполнения. Поэтому согласно постановлению Кабинета министров, это позволяет рассматривать вопрос об оптимизации этого учреждения.

– Во время этих событий заключенные сожгли баню, магазин, дежурную часть, что не позволяет нормально функционировать этому учреждению. Восстановление будет стоить миллионы и миллионы гривен. Поэтому в силу того, что у нас есть лишние места в южном регионе, будет представлен план. Пока заключенных переместят в три базовых учреждения в южном регионе, – объяснил Денис Чернышов.

Чиновник добавил, что осужденных будут переводить максимально близко к месту проживания родственников, чтобы те могли их посещать.

На вопрос, что будет на месте колонии №51 после расформирования, заместитель министра ответил весьма пространно: «Государство решит, что будет на месте колонии, это государственная собственность».

Место не свято, но пусто не бывает

А вот начальник межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции Александр Малахов придерживается иного мнения. Он считает, что «вопросами целевого назначения земли занимается местная власть». После того, как тюрьму закроют, в городской черте останется немаленькая территория. Участок земли находится на пограничье трех микрорайонов: Таирово, Черемушек и центра. И если откровенно, пустующим такое место вряд ли останется.

Застройка этой территории была предусмотрена еще в Генеральном плане Одессы. Активно этот вопрос обсуждался летом 2018 года. Одесское СИЗО, которое размещается в Тюремном замке на Люстдорфской дороге, еще тогда хотели перенести за пределы города. А сам замок реконструировать в торгово-развлекательный центр с офисами и гостиницей. На месте колонии планировали строить театр и концертный зал. Об этом говорил все тот же замминистра юстиции Денис Чернышов. Реализовать проект хотели через 4 года. Но видимо, бунт заключенных ускорил процесс.

Новое Гагаринское плато или Радужный

По прогнозам ряда экспертов и общественных деятелей, на участке бывшей колонии №51, вдоль Люстдорфской дороги, вырастет ни что иное, как очередной высотный жилмассив. В таком случае, одесситы могут получить «бессистемную застройку, безликую архитектуру, район без школ, садиков и больниц, зато с критической плотностью жителей и новыми пробками», – считает урбанист Александр Горенюк. Он предполагает, что такой вариант возможен, если решать судьбу участка будут «как обычно» – «в закрытых кабинетах представители власти договорятся с представителями бизнеса».

А вот, если будут заказаны исследования у градостроителей, архитекторов, экологов и социологов, если проект пройдет одобрение у горожан и будет проведен открытый архитектурный конкурс, то одесситы смогут получить удобный и нужный жилой или общественный объект.

Опасное соседство не пугает

Участок земли, расположенный недалеко от центра города и железнодорожного вокзала, по мнению большинства экспертов, общественников и чиновников не может пустовать. Потенциальных инвесторов и строителей не отпугнет даже соседство с кладбищем — напротив колонии №51 располагается Второе Христианское кладбище, и другим режимным учреждением — исправительной колонией №14 на улице Краснова, 2.

Есть версии, что на этой территории может появиться и ипподром, и новый супермаркет одной из торговых сетей, и большой торговый центр, и офисное здание.

Однако при любой застройке этой территории должен быть учтен вопрос экологии участка, как раз из-за неблагоприятного соседства. «Если исследование покажет, что почва здесь отравлена, то жить здесь точно нельзя», – полагает Александр Горенюк.

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Независимо от того, что появится на месте закрывающейся тюрьмы, больше нельзя будет спросить: где в Одессе находится улица, где с одной стороны сидят, напротив — лежат, а посредине — ходят?

Именно таким анекдотом-загадкой пока еще описывают Люстдорфскую дорогу, где располагалась 51 колония, а напротив — второе Христианское кладбище.