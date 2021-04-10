Новости Одессы и Одесской области

Кто из знаменитостей сегодня празднует День Рождения?

Кто из знаменитостей сегодня празднует День Рождения?

Сегодня,10 апреля, популярная певица и телеведущая Надежда Мейхер-Грановская отмечает свой 39-й День рождения.

Надежда Мейхер-Грановская родилась в 1982 году в селе Збручовка Хмельницкой области. С детства она занималась легкой атлетикой, танцами и мечтала о балете.  В 1997 году Надежда поступила в Хмельницкое педагогическое училище на факультет музыкального воспитания и хореографии. Получив образование, преподавала танцы в местном доме культуры.

В 2000 году Надежда стала первой солисткой группы «ВИА Гра». С этого момента началась её слава. Участницей коллектива она была с перерывами по 2011 год.

В 2006-2008 годах была ведущей передачи «Невероятные истории любви» на телеканале «СТБ», позже вела программу «Неймовірна правда про зірок», а также участвовала в различных телевизионных шоу.

В 2014 году вернулась на сцену в качестве сольной исполнительницы с синглом «Дело не в теле».

Сейчас Грановская снимается в кино и занимается продюсированием.

Фото: clutch.net.ua

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