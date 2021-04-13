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Кто из знаменитостей отмечает сегодня День Рождения?

Кто из знаменитостей отмечает сегодня День Рождения?

Сегодня,13 апреля, одному из величайших шахматистов мира Гарри Каспарову исполняется 58 лет.

Гарри Каспаров родился в Баку в 1963 году. С детства он занимался шахматами. В 12 лет он стал победителем чемпионата СССР по шахматам среди юношей, большинство участников которого были старше него на несколько лет.

Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам и у него 11 шахматных «Оскаров» (призов лучшему шахматисту года). Каспаров единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ (Международная шахматная федерация) с 1985 по 2006 год с двумя короткими перерывами. В 1999 году Каспаров достиг рекордного рейтинга в 2851 пункт. Этот рекорд держался 13 с половиной лет, пока не был побит Магнусом Карлсеном.

Каспаров стал чемпионом мира в 1985 году, победив Анатолия Карпова. Противостояние «двух К» продолжалось с середины 1980-х до начала 1990-х. За это время Карпов и Каспаров сыграли пять матчей за звание чемпиона мира.

В 2005 году он объявил об окончании шахматной карьеры и занялся политикой. Был председателем Объединённого гражданского фронта, одним из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса, депутатом Национальной ассамблеи Российской Федерации. В 2008 году стал одним из создателей и членом Федерального бюро Объединённого демократического движения «Солидарность», однако в 2013 году вышел из его руководящих органов. В октябре 2012 года его избрали в Координационный Совет российской оппозиции. В июне 2013 года заявил об отъезде из России и о продолжении борьбы с «режимом Путина» на международной арене. С 2011 года возглавляет Международный Совет «Фонда защиты прав человека» в Нью-Йорке.

В 2014 году Каспаров выступил с осуждением присоединения Крыма к России, а также действий России на Донбассе. 6 декабря 2014 года в День Вооружённых сил Украины Каспаров дал в Киеве сеанс одновременной игры украинским военным и волонтерам в поддержку украинской армии.

Фото: arcakh24.info

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