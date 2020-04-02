Кто и как может получить пропуск в общественный транспорт Одессы?

Режим специальных перевозок в общественном транспорте Одессы введен решением городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Пользоваться транспортом могут, в первую очередь, те, кто обеспечивает жизнедеятельность города в карантин.

Всего в городском департаменте транспорта заказали для начала 100 тысяч пропусков.

Мы выяснили, кому необходимы специальные пропуска, дающие право проезда в городском транспорте во время карантина, а кому достаточно служебного удостоверения с фотографией.

По служебному удостоверению с фотографией имеют право проезда работники правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, госслужащие, должностные лица органов местного самоуправления и приравненные к ним категории сотрудников.

Все остальные граждане, работающие на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города, — в системе здравоохранения, в аптеках, в сфере ЖКХ, торговли продовольственными товарами, журналисты и другие, — могут войти в трамвай, троллейбус и в маршрутку только при наличии спецпропуска и удостоверяющего личность документа (паспорт, водительские права и т.п.).

Руководство этих предприятий должны подать письменные заявки в профильный — соответствующий своему виду деятельности, — департамент городского совета. На этом основании сформируют заявку в департамент транспорта.

Фото: 1tv.od.ua

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