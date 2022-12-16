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Кто будет меньше платить за свет?

Кто будет меньше платить за свет?

Из-за отключений света некоторым потребителям будут иначе считать оплату. Это касается случаев, когда отсутствие электроэнергии технически не позволяет передавать показания счетчиков. Так, если потребители не успели вовремя передать показания счетчика, облэнерго за этот период должен определить среднесуточный объем потребления электроэнергии с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент должен учитывать период, когда в домах не было света. Чем дольше не будет света – тем выше коэффициент, соответственно сумма в квитанциях будет ниже.

Еще раз уточним: это касается только тех потребителей, которые не смогли вовремя передать показания приборов учета. Остальные будут платить, как и раньше – согласно показаниям счетчиков.

Напомним, после сегодняшней массированной ракетной атаки рашистских агрессоров в Одессе, как и в Украине в целом, снова действуют аварийные отключения света.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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