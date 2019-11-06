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Новости Одессы и Одесской области

Крыша за миллион: чиновники “Укрзалізниці” пытались нажиться на ремонте Одесской железной дороги

Крыша за миллион: чиновники “Укрзалізниці” пытались нажиться на ремонте Одесской железной дороги

Правоохранительные органы предупредили растрату более 1 млн грн акционерного общества «Укрзалізниця». Дело направили в суд.

Как сообщает прокуратура Одесской области, в суд уже направили обвинительный акт в отношении бывшего руководителя и главного инженера одного из подразделений «Укрзалізниці». Они хотели завладеть средствами, сфальсифицировав документы.

Эти должностные лица подделали строительную документацию, чтобы нажиться на ремонте крыши административного здания Одесской железной дороги, и пытались растратить 700 тыс грн госпредприятия.

На руках у них уже был подписанный акт выполненных работ, хотя ремонт в полной мере не провели.

Поскольку по договору действовала двухмесячная отсрочка платежа, правоохранительные органы успели помешать незаконному перечислению средств.

Фото: Укрзалізниця

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