Крушение танкера у берегов Одессы: как будут очищать море от топлива?

Крушение танкера “Делфи”, который сел на мель возле одесского пляжа “Дельфин”, грозит экологической катастрофой из-за выливающегося из него топлива. Специалисты готовятся к ликвидации последствий аварии, но это пока невозможно из-за погодных условий.

Как сообщили в Администрации морских портов Украины, место крушения танкера необходимо очистить от загрязненных участков и предотвратить распространение горюче-смазочных материалов в морской воде.

Однако сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия — скорость ветра 12–14 м/с, волнение 3 балла.

Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море.

После этого оперативный штаб, в состав которого входят специалисты АМПУ, Морской администрации, городских и областных властей, будет решать, каким образом убрать танкер с городского пляжа.

Корпус судна обследуют, в том числе с привлечением водолазов. Это позволит определить, можно ли восстановить его плавучесть. Если это возможно, то пробоины будут закрыты, вода откачана. После чего будет принято решение о способе транспортировки танкера “Делфи” в безопасное место.

По информации “Думской”, из Черноморска может прибыть плавучий кран «Богатырь». Судно снимут с волнореза, после чего отбуксируют в Черноморск, где оно будет простаивать в качестве вещественного доказательства по нескольким уголовным производствам. Если же танкер окажется неподъемным для “Богатыря”, его могут разрезать на месте.

Напомним, концентрация нефтепродуктов в районе крушения танкера “Делфи” в 53 раза превышает норму. Это официальные данные Государственной экологической инспекции, размещенные на сайте инспекции. Однако СМИ сообщают со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова, что содержание нефтепродуктов в воде превышает допустимую концентрацию в 90 раз.

Фото: Артем Виноградов

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