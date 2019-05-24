Круизный сезон в Одесском порту открыт: сегодня у морвокзала пришвартовался лайнер VIKING SINEUS

Теплоход VIKING SINEUS зашел в Одессу в 9:00, в рамках первого в этом году Днепровско-Черноморского круиза.

На борту судна – 187 туристов из США. Сегодня они совершили обзорную экскурсию по Одессе, посетили катакомбы, а вечером предусмотрена культурная программа.

– В этом году на Днепровско-Черноморских круизах осуществляют рейсы два теплохода – «Викинг Синеус» и «Принцесса Днепра». По графику в период с мая по сентябрь включительно планируем обслужить 15 судозаходов. Это – на уровне прошлого года, – рассказал начальник администрации порта Игорь Ткачук.

В прошлом сезоне т/х VIKING SINEUS совершил 14 круизов по Днепру между Киевом и Одессой с заходами в Херсон, Запорожье, Днепр и Кременчуг, сообщают в пресс-службе администрации Одесского морского порта.

Судно принадлежит компании Viking Cruises. Она была основана в 1997 году как оператор речных круизов в Европе. Вскоре, после активного выхода на американский рынок, компания получила статус «Ведущей мировой речной круизной линии». На сегодняшний день она имеет огромный флот из 62 речных и 6 океанских лайнеров.

Фото: пресс-службы администрации Одесского морского порта