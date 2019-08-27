Круизные лайнеры в Одессе: мэрия и порт будут вместе привлекать в город «белые пароходы»

Одесский порт предлагает вместе с городским советом создать координационный орган для развития круизного туризма.

Как сообщили в пресс-службе Администрации порта, уже получено 11 заявок на посещение Одессы иностранными лайнерами в 2020 году и 10 заявок — в 2021 году.

Это прорыв на фоне нулевого показателя прошлого года и двух заявок на 2019 год. Такого результата удалось достигнуть благодаря сотрудничеству Одесского порта с крупнейшей в мире Ассоциацией круизных портов Medcruise и партнерами по рабочей группе Black Sea Working Groop Meeting.

Однако для развития круизного туризма требуется постоянное сотрудничество с мэрией Одессы. Береговое обслуживание круизных пассажиров относится именно к компетенции городской власти. Это касается движения экскурсионных автобусов в условиях плотного автомобильного трафика, условий передвижения по улицам туристов с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, необходимо улучать работу общественного транспорта, создавать условия для туристов – санитарные зоны, медицинскую помощь, передвижение с детьми, усилить меры безопасности в историческом центре города. Круизные компании также хотят получать современное маркетинговое сопровождение туристических продуктов на местах.

Поэтому в ведущих круизных портах Европы портовые администрации и власть совместно выстраивают стратегию развития туризма.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала, что “белые пароходы” возвращаются в Одессу.

Фото: администрация Одесского порта