Криминальная сходка в Одессе: полиция задержала почти два десятка авторитетов

Они собрались на сходку в отельно-ресторанном комплексе “Проминада” (11-я станция Большого Фонтана).

Это было в пятницу, 27 ноября, пишет “Думская” со ссылкой на источники в областном главке полиции.

“Авторитеты” были из Одессы и Черноморска, они планировали решать вопрос с крупным долгом одной из сторон встречи.

У задержанных изъяли пистолеты, в связи с чем есть повод привлечь этих людей к уголовной ответственности.

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