Крещенские купания в Одессе: где и по каким правилам можно искупаться в море 19 января

Одесская область сильно остыла (видео) В Одесской области установилась морозная погода. В некоторых районах температура воздуха в воскресенье, 17 января, опустилась до -19 градусов. ПОДРОБНЕЕ

Только на украинском: как соблюдают новый закон в одесских супермаркетах? В Украине обслуживание клиентов в заведениях сферы услуг и торговли должно осуществляться на украинском языке. Это норма действует с 16 января 2021 года. Как соблюдают новый закон в крупных супермаркетах и в небольших магазинах Одессы, проверял корреспондент «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ