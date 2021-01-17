Крещенские купания в Одессе: где и по каким правилам можно искупаться в море 19 января

В Одессе во время традиционных купаний на христианский праздник Крещения Господнего (19 января) пройдут традиционные купания в море.
Они будут организованы на трех пляжах Одессы:
– пляж «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана);
– пляж «Ланжерон» (возле Двух Шаров);
– пляж «Лузановка».
“Религиозным организациям рекомендовано ограничить количество посетителей в храмах Одессы из расчета один человек на 5 квадратных метров помещения или сооружения. Во время проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе необходимо обеспечить дистанцию 1,5 метра между присутствующими”, – сообщили в мэрии Одессы.
На вышеупомянутых пляжах спасателей и водолазов коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета».
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