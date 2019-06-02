Креативность и знакомые символы: Одесский худмузей получил новый визуальный стиль

При разработке киевские дизайнеры использовали сочетание двух символов: одесского — морской волны и художественного — «золотого сечения».

Новый визуальный стиль, который позволит сделать ОХМ еще более узнаваемым на афишах, сувенирах, во всемирной сети и даже по входным билетам, стал подарком музею от студии Havas Ukraine, сообщает bzh.life.

Разработчики говорят, что хотели «не просто обновить стиль музея, а сделать его привлекательным для молодежи, чтобы разговаривать с современными людьми на понятном им визуальном языке».

С этим мнением солидарен и директор музея Александр Ройтбурд, который также считает новый логотип символом продолжающихся перемен в музее.

Ранее «Одесская жизнь» выясняла, что изменилось за последний год в жизни Одесского худмузея.

Фото: Havas Ukraine