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Новости Одессы и Одесской области

Креативность и знакомые символы: Одесский худмузей получил новый визуальный стиль

Креативность и знакомые символы: Одесский худмузей получил новый визуальный стиль

При разработке киевские дизайнеры использовали сочетание двух символов: одесского — морской волны и художественного — «золотого сечения».

Новый визуальный стиль, который позволит сделать ОХМ еще более узнаваемым на афишах, сувенирах, во всемирной сети и даже по входным билетам, стал подарком музею от студии Havas Ukraine, сообщает bzh.life.

Разработчики говорят, что хотели «не просто обновить стиль музея, а сделать его привлекательным для молодежи, чтобы разговаривать с современными людьми на понятном им визуальном языке».

С этим мнением солидарен и директор музея Александр Ройтбурд, который также считает новый логотип символом продолжающихся перемен в музее.

Ранее «Одесская жизнь» выясняла, что изменилось за последний год в жизни Одесского худмузея.

 

Фото: Havas Ukraine

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