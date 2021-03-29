“Красная” зона карантина: как работает железнодорожный транспорт

В “Укрзализнице” рассказали, как работает пассажирский железнодорожный в регионах “красной” зоны карантина.

По данным УЗ, в Киеве и области, в Сумской и Одесской и Львовской области ограничений высадки-посадки нет.

“Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничена продажа билетов, а также запрет на высадку-посадку в этих регионах продлен до 06.04 включительно. Назначено 8 специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях”, – сообщили в УЗ.

Читайте также: “Красная” зона: “Укрзалізниця” назначила спецрейсы Одесса-Черновцы-Одесса